شكرا لقرائتكم عبد الحميد حسن: الأهلي طبق مبادئه على السعيد.. والخطيب أسطورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق عبد الحميد حسن، نجم الأهلي السابق، عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن عبد الله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بعد توقيعه للزمالك خلال تواجده في صفوف الأهلي.

وقال عبد الحميد حسن في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي طبق مبادئه على عبد الله السعيد والقرار الذي اتخذه المجلس طبقا لمبادئ القلعة الحمراء".

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وفي سياق آخر، تابع نجم الأهلي السابق: "الخطيب أسطورة في الأهلي واعتقد أنه لو كان خارج الأهلي مكنش عمل التاريخ الكبير ده".

أعرب عبد الحميد حسن، عن استغرابه الشديد بشأن موقف صالح جمعة، لاعب وسط القلعة الحمراء، والفرص التي يتم منحها للاعب، ولم أري جماهير الأهلي تحب لاعب مثلما تحب صالح جمعة".

وعن دخول الأهلي في صفقة طاهر محمد طاهر، أكد: "طاهر محمد طاهر لاعب جيد ولكن الأهلي يمتلك محمد شريف المعار إلى إنبي أفضل منه".