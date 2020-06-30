شكرا لقرائتكم عبد الحميد حسن: كنت زملكاوي وبقيت أهلاوي.. وأزارو من أفضل المهاجمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، عن انتماءه الكروي بعدما انقسمت الجماهير حول زملكاويته، وأوضح ميدو في تصريحات تلفزيونية: "كنت زملكاوي في بداية الأمر ولكني أصبحت اهلاويا بعد انضمامي للقلعة الحمراء بعد ذلك".
وتابع: "تألقت بشكل كبير والبرتغالي مانويل جوزيه ضمني الى صفوف الأهلي وأنا عندي 34 سنة".
أشار إلى أن المغربي وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، من أفضل المهاجمين في تاريخ النادي.
وأوضح : "أجايي لاعب محوري في الأحمر أما عن بادجي لم نراه لنحكم عليه وجيرالدو الاقرب للرحيل لو تم التعاقد مع مهاجم أخر".
وعن السوشيال ميديا وتأثيرها على على قرارت مجلس الأهلي، علق ميدو: "تأثير السوشيال ميديا على قرارات النادي الأهلي أمر جديد علينا ومساندة الصفحات للنادي حاليا في كل قراراته أمر غريب".
قال عبدالحميد حسن، أن الأهلي لا يحتاج محمود عبدالمنعم "كهربا" وإن وضمه لم يكون لأسباب فنية.
وأوضح ميدو: " كهربا يميل للعب الفردي والأهلي ليس بحاجة لخدماته والنادي ليس بحاجة لأي إضافات فنية".
وتابع: "التعاقد مع كهربا كان رد علي تفاوض الزمالك مع عبدالله السعيد واحمد فتحي".
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