شكرا لقرائتكم الزمالك: تمديد عقد كارتيرون أهم صفقة لنا هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع أنور في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مساء الأثنين: "علاقة الزمالك وكهربا وصلت لطريق مسدود والنادي لا يقف على لاعب"

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وتابع عضو مجلس الزمالك: "عبد الله السعيد هو اللاعب رقم واحد في الدوري المصري حاليا، ومرتضى منصور يدير تعاقدات النادي بذكاء كبير".

وويستقبل نادى الزمالك، أعضاءه مجددا ويستعيد نشاطه بداية من 1 يوليو المقبل حيث قررت إدارة النادى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بداية من دخول الأعضاء إلى مقر النادى وصولاً بأماكن الجلوس المختلفة، حيث تلتزم إدارة قلعة ميت عقبة بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا بداية من إلزام الأعضاء بارتداء الكمامات قبل الدخول ثم الخضوع لقياس درجة الحرارة والمرور بـ"بوابات التعقيم".