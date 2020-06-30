شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد: دربت روني على أهدافه مع إيفرتون.. ودونجا صفقة مميزة للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد إبراهيم سعيد، نجم منتخب مصر السابق، أن علاقته مع نادي إيفرتون جيدة للغاية حتى الآن، مشددًا على أنهم يتذكرونه حتي الآن وتجربته القصيرة فى الدوري الإنجليزي.
وقال هيما فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "كنتب أدرب روني على الأهداف التى يسجلها مع إيفرتون وكنت متفاهم معه بشكل كبير للغاية خلال فترة تواجدي مع إيفرتون".
وأضاف: "عقد روني مع إيفرتون كان 100 ألف جنيه إسترليني فقط، وكنت ألعب ظهير أيمن وليس مدافع".
كما أكد إبراهيم سعيد، أن نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، سيكون صفقة مميزة للزمالك فى الموسم المقبل.
وقال هيما "دونجا يملك إمكانيات فنية وبدنية مميز فى وسط الملعب وسيكون ثنائي جيد للغاية مع طارق حامد فى وسط الملعب حتي إذا جلس فرجاني ساسي على دكة البدلاء".
وأضاف: "أعتقد أن كارتيرون سيشرك دونجا أساسيًا مع الزمالك لأنه يعرف إمكانياته، وإذا كان اللاعب مصيره دكة البدلاء فمن الأفضل أن لا يرحل عن بيراميدز".
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