شكرا لقرائتكم حسني عبدربه: باهر المحمدي لا يريد الرحيل عن الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اعترف حسني عبد ربه، لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أن باهر المحمدي يتمنى الاستمرار في الإسماعيلي لكنه في نفس الوقت يرغب في ترضية مالية.
وتابع القيصر في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" على فضائية أون تايم سبورت، مساء الأثنين، أن باهر المحمدي مسلسل متكرر داخل النادي، لكن مستقبله سيكون في قلعة الدراويش بشرط تعديل عقده وتأمين مستقبله".
وخلت قائمة النادى الاسماعيلى من الاصابات بإستثناء باهر المحمدى كابتن الفريق الذى أجرى جراحة تمزق فى أربطة الركبة ومازال فى مرحلة العلاج الطبيعى حيث يفصله 30 يوماً عن التعافى بشكل تام من الإصابة ، وفى حال عودة الدورى منتصف يونيو الجارى لن يكون اللاعب جاهزاً فمازال أمامه شهر كامل بعد نزع الركبة التى وضعها عقب إجراء الجراحة، حيث نفذ اللاعب نصيحة طبيبه الألمانى بضرورة الحصول على راحة تامة من التدريبات 20 يوما ثم الانخراط فى مرحلة العلاج الطبيعى.
وكشف مسئولو النادى الإسماعيلى تفاصيل سفر باهر المحمدى قائد الفريق إلى ألمانيا، حيث قال الموقع الرسمى للنادى طالب باهر المحمدى ومدافع الإسماعيلى السفر إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على ركبته بعد تعرضه لتمزق فى الأربطة وذلك حسب تصريحات الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى.
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