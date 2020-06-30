شكرا لقرائتكم عبد الحميد حسن: الدرندلي وراء رحيلي عن قناة الأهلي.. واالإدارة تعاملت بعدم احترافية مع عاشور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الحميد حسن، نجم الأهلي السابق، كواليس وأسرار رحيله عن قناة النادي الاهلي ، وقال عبد الحميد حسن خلال تصريحات تلفزيونية: " خالد الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الاهلي بسبب بوست نشرته على صفحتي بالفيسبوك" .

وأضاف عبد الحميد حسن: "رئيس القناة لم يعلم برحيله عقب إبلاغه بالقرار من أحد المسئولين".

وأوضح عبد الحميد حسن: "رفضت الاعتذار من أجل العودة إلى قناة النادي الأهلى، ورحلت أثناء المجلس السابق بسبب رفضي إهانة الخطيب، موضحا: "تلقيت اتصالات بالعودة إلى قناة الأهلى مؤخرًا".

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وعلق عبدالحميد حسن، عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن توجيه الشكر لحسام عاشور، لاعب وقائد وسط القلعة الحمراء.

وقال: "الأهلي لم يتعامل مع حسام عاشور باحترافية في بداية الأمر ولكن اللاعب أخطأ بعد ذلك، قائلا: عاشور أخطأ والمجلس طبق مبادئ النادي بتوجيه الشكر له بعد الفيديوهات".

على جانب آخر، شدد ميدو: "استغربت من عدم تواصل اي عضو معي خلال وعكتي الصحية الأخيرة وكنت ادعم المجلس مؤخرا، ولم أحسم موقفي بشأن دعم مجلس الخطيب أو المنافس له حتى الآن".