شكرا لقرائتكم خبر عن الفجيرة ينهي عقد جابريل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر فسخ نادي الفجيرة عقد لاعبه البرازيلي فرناندو جابريل (32 عاماً) بالتراضي بعد مسيرة حافلة مع الفريق استمرت موسمين. يذكر أن الفجيرة لم يحسم بعد ملف مدربه الجديد الذي سيخلف الإيطالي فابيو فيفياني الذي انتهى عقده مع الفريق، ويعد اليوناني كونتيس مدرب حتا السابق أقوى المرشحين.

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