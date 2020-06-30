شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيمية السلة الخليجية تقرر إلغاء بطولة الأندية 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت اللجنة التنظيمية لكرة السلة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلغاء "بطولة الخليج لأندية كرة السلة" التي كان مقرراً أن تقام في سبتمبر المقبل.
وأعلنت اللجنة برئاسة عبد اللطيف الفردان أن هذا القرار جاء على خلفية صعوبة التنقل والسفر من وإلى بعض الدول وضوابط السفر والدخول إلى المطارات والإجراءات الوقائية والاحترازية عند دخول أي دولة فضلاً عن تأخر استعدادات الأندية المشاركة في هذا الحدث.
وذكر بيان صادر عن اللجنة أن قرار الإلغاء جاء بأغلبية أصوات الأعضاء، ونص على إقامتها العام المقبل (2021).
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