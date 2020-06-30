اتحاد المبارزة يستعرض خطة عودة النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبحث مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمبارزة برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي خلال اجتماعه الأربعاء «عن بُعد» مخرجات استراتيجية الاتحاد الجديدة، وتحديث اللوائح، والاطّلاع على الحصاد والإنجازات التي تم تحقيقها في موسم 2019-2020.

ويناقش الاجتماع مقترحات وإجراءات عودة النشاط الرياضي للصالات في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تصورات المسابقات والبطولات في الموسم الجديد، وبرامج إعداد المنتخبات للمشاركات الإقليمية والقارية والعالمية اعتباراً من شهر أكتوبر المقبل.

وكان الاتحاد قد أطلق عدداً من المبادرات في الفترة الأخيرة لاستثمار فترة توقف النشاط في تثقيف اللاعبين والمدربين وتنمية قدرات ومهارات عناصر المنتخب الوطني للبنين والبنات، كما وقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة تيما الدولية للإدارة الرياضية لاستثمار خبرات الشركة في إعداد الخطط الفنية بعيدة المدى، ورعاية الموهوبين وإقامة المعسكرات الدولية للمنتخبات الوطنية، والمساهمة في نشر وتطوير لعبة المبارزة بالدولة.