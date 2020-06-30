شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يسعى لاستعارة سالمين خميس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر قدم نادي اتحاد كلباء عرضاً رسمياً للتعاقد مع المدافع سالمين خميس (28 عاماً) لاعب شباب الأهلي دبي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، ويذكر أن اتحاد كلباء حدد الرابع من يوليو المقبل انطلاقة الإعداد للموسم الكروي الجديد عبر البدء بإجراء الفحوص الطبية لجميع اللاعبين والجهاز الفني والإداري، ومن ثم تدشين التدريبات الميدانية في حال وصول الموافقات بشأن التجمعات وممارسة الأنشطة الرياضية من الجهات المعنية.

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