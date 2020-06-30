فيكتور أوسيمين يفوز بجائزة مارك فيفيان فوي 2020 في فرنسا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز مهاجم فريق ليل النيجيري فيكتور أوسيمين، البالغ من العمر 21 عاماً، بجائزة مارك فيفيان فوي، التي تمنحها إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24 لتكريم أفضل لاعب إفريقي في بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم لموسم 2019-2020.

وجاء فيكتور أوسيمين في المركز الأول، متقدماً على كل من المهاجم الجزائري إسلام سليماني من فريق موناكو والمدافع المغربي يونس عبد الحميد من فريق ستاد رين.

وصوتت لجنة التحكيم المكونة من صحفيين متخصصين في كرة القدم الفرنسية والإفريقية لصالح فيكتور أوسيمين من قائمة ضمت 11 لاعباً، تم وضعها من قبل أقسام التحرير الرياضية في إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24، فعلى الرغم من توقف الموسم يوم 13 مارس بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، أرادت أقسام التحرير الرياضية مراجعة الموسم الذي برز فيه اللاعبون الأفارقة بكفاءاتهم وأدائهم المتميز.

وتتيح هذه النسخة من الجائزة الاحتفال بكرة القدم، بينما يُحرم المشجعون منها مؤقتاً، كما تكرم مسيرة أفضل لاعبين أفارقة في الدوري الفرنسي لهذا العام، منهم من سيقوم بالانضمام إلى بطولات أخرى في نهاية الموسم.