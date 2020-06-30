إعلان موعد استئناف الدوري المصري الخميس المقبل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد المصرى لكرة القدم اجتماعاً مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وشوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، استعرض الاجتماع الذى استغرق ثلاث ساعات متطلبات المنتخبين الأول والأولمبي من المسابقات المحلية قبل استئنافها.

وكانت اللجنة الخماسية قد عقدت سلسلة اجتماعات مع رؤساء الأندية والمديرين الفنيين لفرق الدوري الممتاز للوقوف على متطلباتها لوضعها بعين الاعتبار وصولاً إلى تحقيق أفضل مصلحة فنية للمنتخبات والأندية واللاعبين.

وعليه قررت اللجنة الاعلان عن الموعد الذي ستستأنف فيه مسابقة الدوري الممتاز موسم 19-2020 يوم الخميس المقبل على أن يعلن جدول المباريات في وقت لاحق بناء على برنامج الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

واستعرضت اللجنة الخماسية خطة البدري لإعداد المنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، وكذلك خطة غريب لإعداد الأولمبي للمشاركة في نهائيات الدورة الأولمبية 2021، ووافقت بالتنسيق مع د. محمود سعد المدير الفني للاتحاد على إقامة دوري الموسم المقبل لمواليد 99 مع السماح لمواليد 97 المقيدين في الفرق الأولى لأنديتهم بالمشاركة حفاظاً على مستوى لاعبي المنتخب الأولمبي، وذلك وفقاً لرؤية الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي وخطته الموضوعة.