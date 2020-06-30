سيف زاهر: على مسؤوليتي الشخصية الدوري سينطلق يوم «7 أغسطس» المقبل

كشف الإعلامي سيف زاهر، موعد استكمال مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي. وقال "زاهر" خلال تقديم برنامج "ملعب on" المذاع عبر فضائية "ONTime Sports" : على مسؤوليتي الشخصية الدوري سينطلق يوم 7 أغسطس المقبل Advertisements وأضاف ان الدوري سيبدأ بالمؤجلات،وستكون المباريات بشكل تدريجي كل أربع أيام ثم يتم ضغط المباريات كل ثلاث أيام . وأوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن هناك جلسة خلال الأيام المقبلة ستجمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، مع عدد من رؤساء الأندية لحل الأزمات الخاصة بأنديتهم.

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