برشلونة ويوفنتوس ينجزان الصفقة: أرتور الى تورينو وبيانيتش الى كاتالونيا

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مدريد: أنجز ناديا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي الإثنين الصفقة المزدوجة التي كانت محط التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، بانتقال لاعب خط الوسط البرازيلي أرتور ميلو من الأول الى الثاني، مقابل قدوم البوسني ميراليم بيانيتش من تورينو الى كاتالونيا.

وكشف بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين عن الصفقتين في بيانين فصلت بينهما ساعتان تقريبا، فأعلن بداية رحيل أرتور (23 عاما) لقاء 72 مليون يورو تضاف إليها عشرة ملايين من الحوافز والمكافآت، قبل تأكيد التعاقد مع بيانيتش (30 عاما) لقاء 60 مليونا، مع 5 ملايين من الحوافز.

وسيبقى كل لاعب في صفوف فريقه الحالي حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي سيمتد حتى أواخر تموز/يوليو على الأقل، بعد تعليق المنافسات لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيتعاقد يوفنتوس مع الدولي البرازيلي لخمسة مواسم، على ان يكون عقد الدولي البوسني لأربعة.

وتعد هذه الصفقة من الأكبر في فترة الانتقالات هذا الصيف، بعد رحيل المهاجم الألماني تيمو فيرنر من لايبزيغ الى تشلسي الإنكليزي، وتثبيت باريس سان جرمان الفرنسي تعاقده مع المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعد استعارته من إنتر الإيطالي.

وناهزت قيمة كل من الصفقتين 60 مليون يورو.

وتأتي هذه الصفقات بعد موسم عانت فيه الأندية ماليا من تبعات وباء "كوفيد-19" الذي تسبب بتعليق المنافسات لنحو ثلاثة أشهر، وكبّد الأندية خسائر جراء تراجع إيرادات المباريات وحقوق البث التلفزيوني.

وأفاد برشلونة بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين وثاني ترتيب الليغا حاليا، في بيان، عن توصله مع يوفنتوس "الى اتفاق بشأن انتقال اللاعب أرتور ميلو. سيدفع النادي الإيطالي 72 مليون يورو، إضافة الى عشرة ملايين كحوافز ومكافآت".

وأضاف "سيبقى أرتور مع برشلونة حتى نهاية المنافسات الرسمية في موسم 2019-2020".

وفي بيان ثانٍ، أعلن برشلونة التعاقد مع بيانيتش "للمواسم الأربعة المقبلة حتى نهاية موسم 2023-2024، مع بند جزائي بقيمة 400 مليون يورو".

من جهته، أعلن بطل إيطاليا في المواسم الثمانية الماضية في بيان انجاز الصفقتين، مشيرا الى أنه سيتعاقد مع أرتور حتى 30 حزيران/يونيو 2025.

وحفلت التقارير في الآونة الأخيرة بالحديث عن هذه الصفقة، مرجحة انجازها قبل 30 حزيران/يونيو الحالي، ليتم إدراجها ضمن السنة المالية الراهنة.

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وانضم أرتور الى النادي الإسباني في العام 2018 آتيا من غريميو البرازيلي، وخاض معه حتى الآن 72 مباراة سجل خلالها أربعة أهداف، بحسب النبذة المقتضبة التي وزعها ناديه.

وأحرز البرازيلي لقبين مع برشلونة، أحدهما في الليغا والآخر في الكأس السوبر الإسبانية لموسم 2018-2019.

- "أحد أفضل لاعبي خط الوسط" -

من جهته، بدأ بيانيتش مسيرته الاحترافية مع نادي متز الفرنسي في العام 2007 قبل الانتقال الى ليون.

خاض في فرنسا 115 مباراة سجل خلالها 16 هدفا، قبل الانتقال الى روما في العام 2011. أمضى خمسة مواسم مع نادي العاصمة الإيطالية، خاض خلالها 200 مباراة شملت تسجيله 30 هدفا وصنع 40 تمريرة حاسمة، قبل الانتقال الى يوفنتوس في 2016.

وأشار برشلونة الى ان لاعبه الجديد أظهر مع ناديه الأخير "موهبته الناضجة وأصبح محوريا في أحد أفضل الأندية في العالم، وفاز بلقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وكأس إيطاليا مرتين وكأس السوبر الإيطالية مرة".

وتابع "لعب بيانيتش في كل مركز في خط الوسط، أكان خط الوسط الهجومي مع متز، أو دور أكثر عمقا في ليون وروما. قدرته على الالتحاق بالهجمات مع التقدم من العمق، إضافة الى قدراته الممتازة لتنفيذ الضربات الحرة، جعلته يسجل عددا لا بأس به من الأهداف. الى ذلك، جودته الفنية، رؤيته للعبة والتزامه، هي صفات تجعل منه أحد أفضل لاعبي خط الوسط في كرة القدم حاليا".

ويسعى برشلونة على الصعيد المحلي للعودة الى صدارة الليغا التي باتت حاليا بعهدة غريمه ريال مدريد بفارق نقطتين، مع تبقي ست مباريات لكل منهما. أما على الصعيد القاري، فبلغ الفريق الدور ثمن النهائي، حيث تعادل مع نابولي الإيطالي ذهابا 1-1.

من جهته، يسعى يوفنتوس المتصدر الى لقب تاسع تواليا في "سيري أ"، ويواجه منافسة لصيقة من لاتسيو، صاحب المركز الثاني بفارق أربع نقاط.

وعلى صعيد دوري الأبطال، خسر نادي مدينة تورينو في ذهاب الدور ثمن النهائي أمام ليون الفرنسي صفر-1.

ومن المقرر ان يتم استكمال إياب ثمن النهائي في السابع من آب/أغسطس والثامن منه، على تقام المراحل المتبقية (اعتبارا من ربع النهائي) بين 12 آب/أغسطس و23 منه في لشبونة.