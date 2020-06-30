إنبي : الأهلي لم يطلب ضم أسامة جلال وطلبنا تجديد استعارة محمد شريف

قال زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، إن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية من أجل الحصول على خدماتأسامة جلال، مدافع الفريق البترولي.
وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أسامة جلال لاعب جيد ولن نقف أمام احترافه أو خروجه ولكن بشرط تلقيعرض جيد ومميز ومناسب لامكانياته"
وفي سياق آخر، أوضح رئيس إنبي: "محمد شريف لاعب مميز وطلبنا من الأهلي رسميا تجديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد".
كشف زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، حقيقة دخول النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات
وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نفاوض الزمالك من أجل الحصول على محمد عنتر، وذلك لا يمنع أنه لاعب جيد ولكننا لم نفاوضه".
وعن حقيقة توجيه الشكر لامام محمدين، شدد رئيس إنبي: "إمام محمدين صاحب فضل كبير وإنجازات كثيرة للنادي البترولي لذلك فهو مستمر معنا رغم بلوغه سن التعاقد بسبب خبراته العريقة".
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