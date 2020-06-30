علق عبدالحميد حسن، نجم الأهليالسابق، عن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن توجيه الشكر لحسام عاشور، لاعب وقائد وسط القلعة الحمراء.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يتعامل مع حسام عاشور باحترافية في بداية الأمر ولكن اللاعب أخطأ بعد ذلك"
وأوضح : "عاشور أخطأ والمجلس
على جانب آخر، شدد ميدو: "استغربت من عدم تواصل اي عضو معي خلال وعكتي الصحية الأخيرة وكنت ادعم المجلس مؤخرا، ولم أحسم موقفي بشأن دعم مجلس الخطيب أو المنافس له حتى الآن".
علق عبدالحميد حسن، نجم الأهلي
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي طبق مبادئه على عبد الله السعيد والقرار الذي اتخذه المجلس طبقا لمبادئ القلعة الحمراء".
وفي سياق آخر، تابع نجم الأهلي السابق: "الخطيب اسطورة في الأهلي واعتقد أنه لو كان خارج الأهلي مكنش عمل التاريخ الكبير ده".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالحميد حسن : الأهلي لم يتعامل باحترافية مع حسام عاشور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.