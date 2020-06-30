نجم الأهلي السابق : لم أر الجماهير تحب لاعب مثل صالح جمعة

أعرب عبدالحميد حسن، نجم الأهليالسابق، عن استغرابه الشديد بشأن موقف صالح جمعة، لاعب وسط القلعة الحمراء، والفرص التي يتم منحها للاعب.
وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم أري جماهير الأهلي تحب لاعب مثلما تحب صالح جمعة".
وعن دخول الأهلي في صفقة طاهر محمد طاهر، أكد: "طاهر محمد طاهر لاعب جيد ولكن الأهلي يمتلك محمد شريف المعار إلى إنبي أفضل منه".
عبد الحميد حسن: الأهلي لا يحتاج كهربا وضمه لم يكون لأسباب فنية
قال عبدالحميد حسن، نجم الأهليالسابق، أن الأهلي لا يحتاج محمود عبدالمنعم "كهربا" وإن وضمه لم يكون لأسباب فنية.
وأوضح ميدو في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: " كهربا يميل للعب الفردي والأهلي ليس بحاجة لخدماته والنادي ليس بحاجة لأي إضافات فنية".
وتابع: "التعاقد مع كهربا كان رد علي تفاوض الزمالك مع عبدالله السعيد واحمد فتحي"
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