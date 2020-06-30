عماد النحاس ينفي وجود بند في تعاقده مع المقاولون يسمح له بالرحيل للأهلي

علق عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على حقيقة وجود بند في عقده مع المقاولون العرب يسمح له الانتقال إلى تدريب الاهلي.
وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لا يوجد بند في عقدي حول هذا الشأن واركز مع ذئاب الجبل"
وتابع: "نستعد لعودة الدوري وجلسة اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز كانت مثمرة".
علق عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على حقيقة انتقاله لتدريب فريق نادي بيراميدز في الفترة المقبلة.
وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بيراميدز لم يتفاوض معي سواء رسميًا أو شفهيًا".
وتابع: "أحترم تعاقدي مع نادي المقاولون العرب ولدينا هدف لتحقيقه مع ذئاب الجبل"
وأتم: "المسحات الطبية أثبتت سلامة جميعاللاعبين في المقاولون العرب".
وأكد عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي لم تتم حتى الوقت الراهن.
وقال النحاس في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "لدينا حالة واحدة مصابة بكورونا، أرى أن 6 أسابيع فترة كافية لتجهيز اللاعبين قبل عودة الدوري".
وتابع المدير الفني الشاب متحدثًا عن صفقات فترة الانتقالات الصيفية المقبلة: "صفقة انتقال طاهر محمد طاهر لم تتم حتى الآن".
واختتم: "صالح جمعة لاعب الأهلي، صانع لعب رائع ومن الممكن ضمه للمقاولون"
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