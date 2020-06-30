إنبي: لم نفاوض الزمالك بشأن ضم محمد عنتر

كشف زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، حقيقة دخول النادي البترولي من أجل الحصول على خدمات محمد عنتر، جناح نادي الزمالك.

وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نفاوض الزمالك من أجل الحصول على محمد عنتر، وذلك لا يمنع أنه لاعب جيد ولكننا لم

نفاوضه"

وعن حقيقة توجيه الشكر لامام محمدين، شدد رئيس إنبي: "إمام محمدين صاحب فضل كبير وإنجازات كثيرة للنادي البترولي لذلك فهو مستمر معنا رغم بلوغه سن التعاقد بسبب خبراته العريقة".

تحدث زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن صلاح محسن،

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مهاجم النادي الأهلي والمعار حاليا الى سموحة حتى نهاية الموسم، ومهاجم إنبي سابقا.

وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "صلاح محسن مهاجم جيد ومؤثر معنا وربما لم يأخذ فرصته كاملة مع النادي الأهلي ولكن هو صاحب قدرات

عالية"

وتابع: "لم نناقش ملف استعارة اللاعب، ولكن ساعقد جلسة مع حلمي طولان، المدير الفني لانبي، من أجل مناقشة ذلك الملف".