حمادة أنور: عبدالله السعيد رقم واحد في مصر.. وتجديد عقد كارتيرون أهم صفقة للزمالك

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن عبدالله السعيد رقم واحد في الدوري المصري في الفترة الأخيرة، كما أن تجديد عقد المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أهم صفقة لنادي الزمالك.
وقال أنور خلال تصريحات تليفزويونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "تجديدعقد باتريس كارتيرون أهم صفقة في نادي الزمالك".
وأضاف " عبدالله السعيد رقم واحد في الدوري المصري، ووجوده يفرق مع أي نادي".
وأتم " الزمالك سيعلن في الوقت المناسب انضمام نبيل دونجا لصفوف الفريق".
أكد الإعلامي إبراهيم فايق، أن نادي الزمالك تعاقد مع نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي بيراميدز.
وأضاف فايق خلال برنامج جمهور الثالثة المذاع على قناة أون تايم سبورتس، اليوم الاثنين، أن دونجا تنازل عن أربعة مليون جنيه من أجل الانضمام لنادي الزمالك.
وأردف أن نبيل دونجا وقع لنادي الزمالك لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل.
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