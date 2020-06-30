إنبي: سنناقش مع حلمي طولان جدوي استعارة صلاح محسن من الأهلي

تحدث زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، عن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي والمعار حاليا الى سموحة حتى نهاية الموسم، ومهاجم إنبي سابقا.
وأكد زكريا السيد في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "صلاح محسن مهاجم جيد ومؤثر معنا وربما لم يأخذ فرصته كاملة مع النادي الأهلي ولكن هو صاحب قدراتعالية"
وتابع: "لم نناقش ملف استعارة اللاعب، ولكن ساعقد جلسة مع حلمي طولان، المدير الفني لانبي، من أجل مناقشة ذلك الملف".
وكان حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي شدد على تمسكه برأيه الذي أعلن عنه في وقت سابق ورفضه فكرة عودة الدوري
وقال طولان: "متمسك برأيي الذي أعلنت
عنه في وقت سابق، ولي مطلق الحرية في ذلك .. لابد من تأجيل هذا الأمر لحين زوال جائحة كورونا".
وأضاف: "أهلا وسهلا بعودة الدوري لكن هذا رأيي ومتمسك به، ومن الطبيعي أن تظهر حالات إصابة جديدة في الدوري خلال الفترة القادمة".
وتابع: "اقترحنا انطلاق بطولة الدوري يوم ١٥ أغسطس، ورأيي الشخصي هذا بعيدًا عن موقف رئيس نادي إنبي".
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