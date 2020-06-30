عماد النحاس: صالح جمعة إضافة لأي فريق ولا أمانع ضمه من الأهلي

قال عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إنه لا يمانع في التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، مشيرا إلى أنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق.

وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "لم نناقش أسماء اللاعبين المرشحين للانتقال للمقاولون العرب، وكل لاعبي الأهلي

مميزين والتعاقد مع أي لاعب منهم إضافة للمقاولون العرب".

وتابع: "طاهر لاعب مميز وعنصر مهم بالنسبة للمقاولون العرب .. ولن أقف أمام مستقبله سواء في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي".

علق عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على حقيقة انتقاله

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لتدريب فريق نادي بيراميدز في الفترة المقبلة.

وقال النحاس في تصريحات خاصة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "بيراميدز لم يتفاوض معي سواء رسميًا أو شفهيًا".

وتابع: "أحترم تعاقدي مع نادي المقاولون العرب ولدينا هدف لتحقيقه مع ذئاب الجبل"

وأتم: "المسحات الطبية أثبتت سلامة جميع اللاعبين في المقاولون العرب".

وأكد عماد النحاس المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن صفقة انتقال طاهر محمد طاهر إلى النادي الأهلي لم تتم حتى الوقت الراهن.