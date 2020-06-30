إصابة أحمد شكري لاعب إنبي بفيروس كوورنا

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، إن نتائج المسحات الطبية التي خضع لها لاعبو الدوري الممتاز، أثبتت إصابة كل من أحمد شكري جناح نادي انبي، ومروان حمدي مهاجم وادي دجلة، ومحمود أبو السعود حارس مرمي المقاولون العرب، بفيروس

كورونا المستجد "كوفيد 19".وتستعد الأندية المصرية لاستئناف النشاط الرياضي، واستكمال مسابقة الدوري التي سينطلق في أغسطس المقبل.

أكد أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا، ازدياد عدد مصابي فيروس كورونا داخل صفوف الفريق.

وأجرى نادي طنطا منذ أيام،

المسحة الاولى الخاصة بتحاليل فيروس كورونا وتبين إصابة خمسة لاعبين.

وقال المزين خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " إجمالي لاعبي طنطا المصابين بفيروس كورونا أصبح 7 إصابات بعد إجراء المسحة الثاني".

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وأوضح " تم التأكد من إصابة 4 لاعبين و3 من الجهاز الفني بفيروس كورونا".

وأضاف " 3 لاعبين من المصابين هم من القوام الأساسي لنادي طنطا".