خيتافي يزاحم إشبيلية على المركز الرابع في الليجا بفوزه على سوسييداد



استعاد خيتافي، نغمة الانتصارات بالليجا، وعاد للمطاردة على إحدى بطاقات التأهل لدوري أبطال أوروبا، في الموسم المقبل بفوزه الثمين (2-1) على ريال سوسييداد اليوم الإثنين، في المرحلة الـ32 من البطولة.



ورفع خيتافي، رصيده لـ52 نقطة ليتقدم للمركز الخامس، في جدول المسابقة، بفارق نقطتين خلف إشبيلية، فيما تجمد رصيد سوسييداد عند 47 نقطة في المركز السابع بعدما مني بالهزيمة الرابعة على التوالي.



أنهى خيتافي، الشوط الأول لصالحه بهدف سجله خايمي ماتا من ضربة جزاء في الدقيقة (20).



وفي الشوط الثاني، سجل البلجيكي عدنان يانوزاي هدف التعادل لسوسييداد في الدقيقة (55)، قبل أن يحرز ماتا الهدف الثاني له ولأصحاب الأرض في الدقيقة (83) ليقود خيتافي للفوز الثمين والمتأخر.



والفوز هو الأول لخيتافي بعد 4 تعادلات، وهزيمة واحدة في آخر 5 مباريات خاضها في المسابقة. المصدر: وكالات

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