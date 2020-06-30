رياضة | برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر برشلونة يحسم مصير كيكي سيتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقرير صحفي إسباني اليوم الإثنين، أن إدارة نادي برشلونة، حسمت مصير المدير الفني للفريق الكاتالوني كيكي سيتين.

ووفقاً للمعلومات الواردة في موقع “جول الأسباني”:" إن كيكي سيتين لم يستكمل مع الفريق الموسم القادم، وستقوم الإدارة بدعمه حتى ينهي الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة".

وشددت التقارير على أن إدارة الفريق الكاتالوني تتفاوض بالفعل مع مدرب جديد، ليقود مهمة الفريق في الموسم المقبل خلفآ لكيكي، وذالك دون الإفصاح عن إسمه او هويته.

و يعيش برشلونة فترة صعبة، ومعقدة في الدوري الأسباني، تحت قيادة كيكي سيتين المدير الفني الحالي للفريق منذ أشهر خلفآ لإيرنستو فالفيردي.