رياضة | الزمالك يؤجل مسألة رحيل عمر السعيد

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يؤجل مسألة رحيل عمر السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولو الزمالك أجلوا الموافقة على رحيل عمر السعيد نجم هجوم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك من أجل الإنتظار لحسم إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد لتدعيم الخط الأمامي مع مصطفى محمد مهاجم الفريق الأساسي.

وفي حالة التعاقد مع مهاجم محلي أو أجنبي سيكون هناك إمكانية أمام الموافقة على العروض الخاصة بعمر السعيد وفي حالة عدم التعاقد مع مهاجمين جدد سوف يستمر عمر السعيد مع القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

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وعن سبب ابتعاده عن الظهور الإعلامي في الفترة الأخيرة، أكد عمر السعيد أنه لا يفضل الظهور على شاشات التليفزيون أو حتى لايف عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث رد السعيد على سؤال أحد متابعيه الذي طلب منه الظهور لايف قائلاً: "أبو تيا ما بيحبش يطلع في التلفزيون هيطلع لايف".

ويقوم عمر السعيد في الوقت الحالي بالمفاضة بين عرضي المصري ووادي دجلة وذلك بعد أن تلقى اتصالات من وادي دجلة من أجل العودة إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل في ظل عدم مشاركته مع الزمالك بصورة أساسية في المباريات. وارتبط مصير السعيد بالتعاقد مع مهاجم جديد مما جعل تلك العروض تم تأجيلها حتى يتم حسم موقفه بشكل نهائي داخل قلعة ميت عقبة.

ومن المنتظر أن يحسم عمر السعيد مصيره في الفترة المقبلة مع الزمالك من العروض المحلية التي تلقاها في الفترة الأخيرة خاصة بعد أن أعلن أيضًا طارق العشري المدير الفني للمصري عن رغبته في الحصول على جهوده بداية من الموسم المقبل في حين يحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على دراسة كافة الترشيحات من اللاعبين المرشحين للانضمام للفريق من أجل الوقوف على الصفقات المناسبة لتدعيم صفوف الفريق بها في الموسم المقبل.