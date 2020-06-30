رياضة | الزمالك يعقد اجتماع هام.. الجمعة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر الزمالك يعقد اجتماع هام.. الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد المستشار مرتضى منصور اجتماعا مهما مع رموز النادي واللاعبين القدامى وأصحاب الجروبات الزملكاوية في الساعه الرابعه عصر يوم الجمعة المقبل بصالة حسن حلمي بمقر النادي من أجل توضيح بعض الأمور الخاصة بالنادي.

وتقرر ان يكون الدخول للنادي عبر بوابة النشاط الرياضي، مع توجيه الإرشادات لكل المدعوين بالالتزام بكل الإجراءات الاحترازية الطبية وارتداء كمامة الوجة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس إدارة نادي الزمالك مع الحاضرين بعض الملفات البارزة والهامة بخصوص النادي، بالإضافة إلى حسم بعض القضايا العاجلة.