رياضة | قرار مفاجئ من مرتضى منصور

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 30 يونيو 2020 03:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر قرار مفاجئ من مرتضى منصور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الإعلامي أحمد جمال على عقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور جلسة طارئة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة المهزلة الغير مسبوقة في حق كرامة النادي الأبيض.

وكان من المقرر أن تقام الجلسة منذ عدة أيام، ولكن قرر منصور تأجيلها لمدة ٤٨ ساعة، وذلك بسبب قيامه بعدة محاولات لإيجاد حل ودي للأزمة الأخيرة بينه وبين مسؤولي شركة إعلام المصريين المسؤولة عن قناة الزمالك.

ووقعت أزمة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وبين مسؤولي قناة النادي، بسبب بعض التصريحات الأخيرة له على القناة، حيث ترتب على ذلك عدم قيامه بعمل اي مداخلات هاتفية في أي برنامج وتأجيل انطلاق برنامجه الخاص على قناة الزمالك والتي كان من المقرر ظهوره إلى النور خلال الفترة المقبلة.