تمريرة بنزيمة تقود ريال مدريد إلى الصدارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مرر كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد كرة رائعة بكعب القدم إلى كاسيميرو ليسجل ويقود فريقه للفوز 1-صفر على إسبانيول خارج الديار، أمس الأول الأحد؛ ليوسع الفارق مع برشلونة إلى نقطتين في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال كاسيميرو: هذا الهدف يخص بنزيمة نحن معتادون على مهاراته وكان يجب أن أحتفل معه؛ لأن الفضل في الهدف يعود إليه ندرك مدى روعته ولهذا السبب طلبت منه تمرير الكرة؛ لأنني كنت أدرك أنه قادر على إيصالها لي.

ويخوض برشلونة اختباراً مصيرياً في سعيه إلى وقف نزيف النقاط عندما يستضيف أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، وخسر النادي الكاتالوني أربع نقاط منذ استئناف المنافسات، فوجد نفسه في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد، بعدما كان متقدماً على الأخير بالفارق ذاته.

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وشدد مدرب برشلونة كيكي سيتيين، على علاقته الجيدة مع اللاعبين، في ظل تقارير عن خلافات في غرف الملابس وتوتر بين النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ومساعد المدرب إيدر سارابيا.

وكشفت تقارير صحفية عن حصول نقاش حاد بين أفراد الفريق عقب سقوط برشلونة في فخ التعادل أمام مضيفه سلتا فيغو (2-2) السبت.

كما أن اللقطات التلفزيونية أظهرت أن ميسي يتجاهل بشكل واضح سارابيا؛ حيث ابتعد قائد الفريق الأرجنتيني عن المدرب المساعد لسيتيين خلال محاولة الأخير منحه تعليمات خلال فترة استراحة التوقف لشرب المياه.