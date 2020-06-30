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خورفكان وجوران لا يتفقان

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

تعثرت المفاوضات بين إدارة خورفكان والمدرب الصربي جوران بخصوص تجديد عقده وكانت إدارة «النسور» أبدت رغبة في استمرار المدرب وقادت معه مفاوضات لكنها تعثرت بسبب عدم التوافق في بعض التفاصيل الخاصة بالفريق ويدرس النادي خيارات أخرى في التدريب.

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