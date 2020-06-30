رسمياً.. بينتو مدرباً لـ «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أمس تعيين الكولومبي خورخي لويس بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات، ليقود «الأبيض» في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023 في الصين.

ووجه الاتحاد في بيان، الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد لمدة سنتين. وسيحل بينتو (67 عاماً) بديلاً للصربي إيفان يوفانوفيتش الذي عيّن مدرباً للمنتخب في ديسمبر 2019، وتم فسخ التعاقد معه في إبريل/‏‏نيسان الماضي في خضم توقف المباريات؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وستكون مهمة بينتو قيادة الإمارات إلى نهائيات كأس العالم 2022؛ حيث عانى «الأبيض» في مبارياته الأربع الأولى ضمن منافسات المجموعة السابعة التي يحتل فيها المركز الرابع مع ست نقاط من فوزين وخسارتين.

وتتبقى للإمارات أربع مباريات؛ حيث من المقرر أن تستضيفها ماليزيا في 8 أكتوبر المقبل، قبل أن تحل ضيفة على إندونيسيا في 13 منه، ثم تستضيف المباريات تايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر على التوالي.

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وسبق لبينتو الذي كان مليونيريس الكولومبي آخر محطاته التدريبية قبل أن يرحل عنه في نوفمبر 2019، أن أشرف على منتخبات كوستاريكا 2004-2005 و2011 -2014، وكولومبيا 2007-2008 وهندوراس 2014-2017.

ويبقى أبرز إنجاز له قيادة كوستاريكا إلى ربع نهائي مونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخها، قبل أن تخسر أمام هولندا بركلات الترجيح.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد :بعد التنسيق مع الجهات المختصة في الدولة، تم السماح للأندية بالعودة إلى التدريبات من 11 الجاري ، وفقاً ل«البروتوكول» الصحي الذي يتضمن كل الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها ، مشيراً إلى تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق البروتوكول برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي، رئيس لجنة الطب الرياضي، وممثلين عن إدارتي المسابقات باتحاد الكرة، ورابطة المحترفين .

واعتمد المجلس فترتي تسجيل اللاعبين بشكل مبدئي بحيث تكون الفترة الأولى من 15 يوليو/‏‏ تموز، إلى 14 أكتوبر/‏‏ تشرين الأول، والثانية من 5 يناير/‏‏ كانون الثاني 2021 إلى 1 فبراير/‏‏ شباط 2021، واعتمد مجلس الإدارة إقامة خلوة كرة الإمارات في 12 و13 يوليو/‏‏ تموز بنظام الاتصال المرئي.