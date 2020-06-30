حتا يوقع مع مدربه الجديد غداً

توصل مجلس إدارة نادي حتا لاتفاق مع مدرب أوروبي؛ لقيادة الفريق في الموسم المقبل، ومن المتوقع توقيع العقد بين الجانبين غداً الأربعاء، وفضلت إدارة حتا المدرسة الأوربية على اللاتينية، وعلى الرغم من أن هناك عدداً من السير الذاتية لمدربين من أمريكا الجنوبية؛ فإن الإدارة فضلت المدرب الأوربي، وتفيد المتابعات أن المدرب لم يسبق له التدريب في منطقة الخليج.

وينتظر حتا التعاقد مع المدرب؛ لحسم ملف اللاعبين الأجانب حيث سيحدد بنفسه احتياجات الفريق من المحترفين.