اخبار الرياضه

حتا يوقع مع مدربه الجديد غداً

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حتا يوقع مع مدربه الجديد غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

توصل مجلس إدارة نادي حتا لاتفاق مع مدرب أوروبي؛ لقيادة الفريق في الموسم المقبل، ومن المتوقع توقيع العقد بين الجانبين غداً الأربعاء، وفضلت إدارة حتا المدرسة الأوربية على اللاتينية، وعلى الرغم من أن هناك عدداً من السير الذاتية لمدربين من أمريكا الجنوبية؛ فإن الإدارة فضلت المدرب الأوربي، وتفيد المتابعات أن المدرب لم يسبق له التدريب في منطقة الخليج.

وينتظر حتا التعاقد مع المدرب؛ لحسم ملف اللاعبين الأجانب حيث سيحدد بنفسه احتياجات الفريق من المحترفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حتا يوقع مع مدربه الجديد غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا