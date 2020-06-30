الشارقة يكرم الجهاز الفني لفريق 21 سنة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت شركة نادي الشارقة لكرة القدم مدرب وأعضاء الجهاز الفني لفريق تحت 21 سنة المنتهية عقودهم بنهاية الموسم الحالي شهادات تقدير وشكر على الفترة التي قضوها في خدمة النادي.

وقام بدر الحمادي عضو شركة كرة القدم مدير التعاقدات وشؤون اللاعبين مشرف فريق تحت21 سنة وبحضور إبراهيم سيف بن غافان مدير الاحتراف بتسليم المدربين شهادات تقديرية وشكرهم على الفترة التي عملوا فيها في الجهاز الفني للفريق متمنياً لهم التوفيق في محطتهم المقبلة.

وشمل التكريم المدرب عبدالمجيد النمر مدرب فريق تحت 21 سنة والذي تولى قيادة الفريق في الموسم 2017-2018 وقاده للمركز الثالث في الدوري ، والمركز الرابع في الموسم الذي يليه، وسالم مذكر مدرب اللياقة ومدرب الحراس سمير عبدالرضا شاكر.

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