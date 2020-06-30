مريم الزعابي: خطة فنية للرياضة بعد «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مريم علي الزعابي مديرة مركز ستايل للياقة البدنية في رأس الخيمة أن الإقبال على ممارسة الرياضة مجدداًً بعد فترة الإغلاق؛ بسبب تفشي فيروس كورونا، كان جيداً من قبل السيدات، مبينة أن المركز وفر كل مستلزمات السلامة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأوضحت مريم الزعابي: إن المركز اعتمد خطة فنية للنشاط تتناسب لمرحلة ما بعد كورونا من أجل تعزيز ممارسة الرياضة وفق المعطيات الجديدة.

وقالت: ساهمت الدورات التدريبية والتثقيفية التي نظمت في شهر رمضان المبارك، ومنها «هاكثون رمضان» الذي نظمه المركز في ثلاث دورات وأقيمت عن بُعد، في المحافظة على اللياقة البدنية للمشاركات، والدورات ستكون مستمرة في الفترة المقبلة وفقاً للخطة الاستراتيجية للمركز.

وقدمت مريم الزعابي الشكر لقسم التثقيف الصحي في وزارة التربية والتعليم، ومعهد عجمان للدورات التدريبية؛ للتعاون المشترك في تقديم الدورات التي تسهم في تعزيز الثقافة الرياضية.