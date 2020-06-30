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اتحاد كرة الطاولة يبحث خطط عودة النشاط

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة الطاولة اجتماعاً في السادسة مساء الثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث تصوراته لتنفيذ قراره السابق بشأن استكمال أنشطة الموسم الحالي، وإطلاق الموسم الجديد في سبتمبر وأكتوبر المقبلين على التوالي، كما سيطلع المجلس على التقارير الفنية والإدارية والمالية؛ لاعتمادها.
وقال حسن الزرعوني أمين عام الاتحاد: «خططنا المستقبلية جاهزة على الصعد كافة؛ لكننا ننتظر صدور قرار رسمي من الهيئة العامة لرعاية بعودة النشاط ليعود نشاطنا بشكل طبيعي، والاتحاد مستمر في عقد دورات التأهيل عن بُعد، واختتمنا في هذا الصدد دورة حكام كرة الطاولة المواطنين الجدد، كما سنعقد دورة أخرى لحكام الدرجتين الأولى والثانية يوم العاشر من الشهر المقبل بمشاركة 18 حكماً من أجل صقل وتطوير مستواهم بما يخدم إدارة المباريات بكفاءة وحيادية تحقق تكافؤ الفرص لكل الأندية واللاعبين».

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