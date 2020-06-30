شكرا لقرائتكم خبر عن بوجاتشار يحصد لقب البطولة السلوفينية للسباقات ضد الزمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق تادي بوجاتشار من فريق الإمارات فوزاً كبيراً، حيث تمكن السلوفيني من الفوز بالمركز الأول في البطولة السلوفينية للسباقات ضد الزمن، بينما احتل زميله يان بولانك، المركز الثالث، وتمكن تادي البالغ من العمر 21 عاماً، من إنهاء السباق الذي امتد على مسافة 15.6كم في مدة بلغت 31:10:48، متقدماً بفارق 9 ثوان عن منافسه بريموز روجليك (فريق جامبو فيزما)، الذي حل ثانياً في هذا السباق، بعد فوزه بلقب بطولة سباقات الطرق الأسبوع الماضي.
كما قدم يان بولانك أداء قوياً مكّنه من الفوز بالميدالية البرونزية بعد أسبوع متميز من السباقات في سلوفينيا.
وقال بوجاتشار: «سعيد جداً بهذا الفوز، لاسيما بعد فوزي بالمركز الثاني الأسبوع الماضي، أعرف مسار السباق جيداً، وقد بذلنا جهوداً كبيرة أثناء تدريباتنا خلال الأسبوع. كما قدم يان أداء قوياً يبيّن مدى تحسّن لياقته، فقد عمل جاهداً الأسبوع الماضي من أجل بطولة سباقات الطرق، ويسرني أنه فاز اليوم بالميدالية البرونزية».
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