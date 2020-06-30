نادي دبي للشطرنج يستأنف النشاط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ نادي دبي للشطرنج والثقافة، برنامجه التدريجي لعودة النشاط، وأعلن مجلس إدارة النادي موافقته على البدء بالتدريب اليومي في مقر النادي بعد إتمام اتخاذ الإجراءات الاحترازية وإجراء التعديلات الهامة في مسارات الحركة داخل مقر النادي، بما في ذلك تجهيزات قاعات التدريب، وأماكن الخدمات في النادي، كما يتم أجراء الاختبار الحراري على اللاعبين، واللاعبات، والمدربين، والموظفين، قبل الصعود لحافلات النادي التي يطبق فيها نظام التباعد الاجتماعي، ويتم تعقيم مرافق النادي، ومرافق الخدمات قبل، وبعد انتهاء التدريب.

وأقر الجهاز الفني بالنادي تطبيق برامج التدريب حسب الجداول المعلنة لكل الفئات السنية، مع استمرار العمل ببرامج التدريب عن بعد، خاصة لفئة الناشئين والناشئات بناء على رغبة بعض أولياء الأمور.

واعتمد مجلس الإدارة برنامج الجهاز الفني في إطار برنامج الصيف، وتنظيم عدد من البطولات عن بعد في النصف الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، على أن يتم العمل على تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات الجماعية في القاعة الرئيسية بالنادي اعتباراً من بداية النصف الثاني من يوليو/ تموز المقبل، بنسبة إشغال لا تتجاوز 30% في القاعات المغلقة، مع الاستمرار في تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، وبقية الإجراءات الاحترازية.

وفي إطار أنشطة النادي مع البيئة الاجتماعية والشركاء، وافق مجلس الإدارة في اجتماعه على التنسيق مع الجهات المتعاونة لتنظيم فعاليات وأنشطة خلال فترة الصيف مع إدارة رعاية الموهوبين بوزارة التربية والتعليم، ونادي شرطة دبين وإدارة الفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي.