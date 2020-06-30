فاهم القاسمي: اتحاد الجولف يدرس خريطة بطولات الموسم الجديد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رحب الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للجولف، بالقرارات السامية على مستوى الدولة، والمتعلقة بعودة النشاط الرياضي في كافة أرجاء الإمارات، وكان آخرها إعلان مجلس أبوظبي الرياضي عن انطلاق المرحلة الثانية لاستئناف النشاط الرياضي في إمارة أبوظبي، بطاقة استيعابية تصل إلى 40%، والسماح لأندية اللياقة البدنية والصالات الرياضية بالعمل على مدار 24 ساعة على طوال أيام الأسبوع، لما لها من أهمية في إعطاء رياضة الجولف دفعة قوية.

وعن خريطة الموسم الجديد، قال: «يعكف اتحاد اللعبة على دراسة خريطة بطولاته للموسم الجديد (2020-2021)، ووضع كافة الخطوط العريضة، سواء للبطولات أو عودة تجمعات لاعبي المنتخبات الوطنية، استعداداً للاستحقاقات الخارجية، مع الأخذ بعين الاعتبار التنسيق التام مع الجهات الرياضية وصاحبة الشأن في تحقيق التزام تام بما تمليه المرحلة المقبلة».

وقال القاسمي: «تؤكد المرحلة الثانية في عودة النشاط الرياضي في أبوظبي، تسارع الخطوات في كافة أرجاء الدولة، كما تمهد الطريق أمام العودة الفاعلة للاعبي الجولف بشكل عام، والمنتخبات الوطنية على وجه التحديد، في استعادة كامل نشاطهم، والعمل بشكل متوازن على استعادة الجوانب البدنية والمهارية، وخاصةً أن رياضة الجولف تتطلب على الدوام الممارسة على أرض الواقع وعلى مسارات الأندية، بصورة تؤمن للاعب الاحتفاظ بالجزء الأساسي من المهارات على صعيدي تسديد الضربات الطويلة أو القصيرة نحو إدخال الكرات بالحفر، وبأقل عدد من الضربات، التي تعد الأساس في احتساب النتائج، وتحقيق الإنجازات في هذه اللعبة».

وأضاف: «عمد اتحاد اللعبة ومنذ الشهر الماضي، وبالتنسيق مع المجالس الرياضية، إلى تشكيل لجنة خاصة بالاتحاد تتولى عن كثب مراقبة مدى التزام أندية الجولف بكافة الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التي تضمن السلامة للجميع، سواء للأعضاء أو العاملين في تلك الأندية أو لمنتسبيها، وذلك وفقاً للمعايير المطبقة في الدولة».