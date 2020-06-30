السهر مع رونالدينيو سبب فشل زواج باتو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت صحيفة الصن البريطانية عن سبب فشل زواج النجم البرازيلي ألكسندر باتو الأول من الممثلة وعارضة الأزياء ستيفاني بريتو بعد 9 أشهر فقط من إقامة الزفاف في ريو دي جانيرو عام 2009 وهو سهره المتواصل مع زميله في الميلان رونالدينيو.

وعاد باتو (30 عاماً) للعب في ساو باولو البرازيلي بعد عامين في الدوري الصيني بعد فقدانه نجوميته بسبب كثرة الحفلات وتكرار الإصابات، وكان اللاعب وستيفاني مثل بيكهام وفكتوريا في البرازيل لكن العلاقة بينهما تحولت لعداء ورفعت ستيفاني دعوى قضائية وحاولت زجه في السجن لأنه توقف عن دفع أموال تعويضية عن الطلاق المبكر.

وكشف باتو في 2016 عن طبيعة غرفة ملابس الميلان وقال: «وجدت نفسي محاطاً بلاعبين رائعين، جلست بين رونالدو البرازيلي ومالديني وأمامي كان يجلس كاكا. ومثل رونالدينيو النصف الجامح في غرفة ملابس الميلان مقابل مواطنه كاكا المتدين ومال باتو لرونالدينيو وخسر سمعته كواحد من أفضل المواهب البرازيلية».