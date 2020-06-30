النصر والهلال يعودان للتدريبات تحضيراً للدوري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

بدأ ناديا النصر والهلال قطبا العاصمة السعودية الرياض، الركض مجدداً بعد توقف زاد على 3 أشهر بسبب وباء كورونا «كوفيد ـ 19»، وانطلقت تدريبات الغريمين الكروية الأحد، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، ونظيره الروماني رازفان، بمشاركة العناصر المتاحة، وغاب عن مران النصر الثنائي البرازيلي بيتروس ومايكون، إضافة إلى المغربي نور الدين أمرابط لتأخر وصولهم إلى السعودية، بينما غاب عن المران الهلالي لنفس السبب، الكولومبي كويلار الذي ما تزال بلاده تمنع تحليق الرحلات الدولية.

وشهد مقرر قطبي المنافسة على لقب الدوري الذي يستأنف بلقاء ناري بينهما في 4 أغسطس المقبل عدة قرارات، أبرزها احتواء النصر لغضب قائده البرازيلي جوليانو، بسبب خصم 50% من مرتبه خلال فترة تعليق النشاط الرياضي. وذكرت مصادر أن المدرب فيتوريا اجتمع باللاعب وتفاهم معه على عدم الربط بين العمل الميداني وبين الأمور القانونية التي يمكن حلها ودياً، أو عن طريق الاحتكام لمراكز القرار القانوني.

وأكدت المصادر ذاتها أن النصر حصل على موافقة فيتوريا بتمديد عقده الذي ينتهي الثلاثاء، لمدة عامين قادمين بنفس المزايا السابقة، بعد أن أبدى المدرب مرونة في مطالبه التي كان قد اقترحها قبل وباء كورونا.

وفي الهلال تم الاتفاق مع المخضرم محمد الشلهوب (39 عاماً) على مواصلة الركض مع الفريق حتى نهاية الموسم الكروي، على أن تتم مراجعة عقده مع المدرب رازفان لاتخاذ قرار حاسم بتمديده أو توجيه الشكر له، واتفق الأزرق مع المهاجم صالح الشهري وناديه الرائد على تمديد إعارة الشهري حتى نهاية الموسم، مع بقاء الفرصة لمناقشة الاستمرار لموسم آخر بعد ذلك.

يذكر أن الهلال يتصدر الدوري برصيد 51 نقطة، ويأتي النصر ثانياً برصيد 45 نقطة، وتبقت 8 جولات من شأنها رسم اتجاه اللقب الذي ينحصر للموسم الثاني بين الغريمين.