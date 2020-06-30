أحمد صلاح مدرباً لزاخو وسلمان لنفط الوسط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

سمَّت الهيئة الادارية لنادي زاخو الرياضي العراقي أحمد صلاح مدرباً لفريقها الكروي الاول خلفاً للمدرب الراحل علي هادي الذي كان قد اعتذر عن تدريب الفريق قبيل وفاته بمدة قصيرة.

وسبق للمدرب أحمد صلاح، وهو لاعب سابق بمنتخب العراق الأول تمثيل فرق الزوراء والطلبة وأربيل وبعد اعتزاله اللعب عمل مدرباً مساعداً مع المدرب ثائر أحمد في تدريب فريقّي أربيل والزوراء، كما عمل مدرباً مساعداً مع فريق الشرطة لأكثر من موسم ومع أكثر من مدرب محلي وأجنبي.

من جانب آخر، تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط مع مدرب فريق الكرخ السابق عبد الكريم سلمان لكي يقود فريقها الكروي الأول في الموسم الجديد خلفاً للمدرب السابق راضي شنيشل الذي رفض الاستمرار في تدريب الفريق.

وسبق لسلمان أن عمل مدرباً مساعداً مع المدرب راضي شنيشل في تدريب فريق الزوراء ومنتخب العراق الأولمبي، وعند قيادته لفريق الكرخ في الموسمين الماضيين حقق نتائج رائعة جداً، وأسهم في اكتشاف مجموعة من اللاعبين الموهوبين الذين بات أغلبهم يلعبون مع الفرق الجماهيرية، وكذلك مع المنتخبات العراقية.