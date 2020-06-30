شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي: الأهلي لم يطلب أسامة جلال ولم نفاوض الزمالك لضم محمد عنتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زكريا السيد، رئيس نادي إنبي، إن النادي الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية من أجل الحصول على خدمات أسامة جلال، مدافع الفريق البترولي قائلا: "أسامة جلال لاعب جيد ولن نقف أمام احترافه أو خروجه ولكن بشرط تلقي عرض جيد ومميز ومناسب لامكانياته ومحمد شريف لاعب مميز وطلبنا من الأهلي رسميا تجديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد"

كشف زكريا السيد خلال تصريحات تلفزيوينة من أجل الحصول على خدمات محمد عنتر، جناح نادي الزمالك قائلا: "لم نفاوض الزمالك من أجل الحصول على محمد عنتر، وذلك لا يمنع أنه لاعب جيد ولكننا لم نفاوضه"

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وعن حقيقة توجيه الشكر لامام محمدين، شدد رئيس إنبي: "إمام محمدين صاحب فضل كبير وإنجازات كثيرة للنادي البترولي لذلك فهو مستمر معنا رغم بلوغه سن التعاقد بسبب خبراته العريقة"

وأشار زكريا السيد عن صلاح محسن، مهاجم النادي الأهلي والمعار حاليا الى سموحة حتى نهاية الموسم، ومهاجم إنبي سابقا قائلا "صلاح محسن مهاجم جيد ومؤثر معنا وربما لم يأخذ فرصته كاملة مع النادي الأهلي ولكن هو صاحب قدرات عالية ولم نناقش ملف استعارة اللاعب، ولكن ساعقد جلسة مع حلمي طولان، المدير الفني لانبي، من أجل مناقشة ذلك الملف"