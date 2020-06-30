شكرا لقرائتكم خبر عن "ميدو" إنبي: رفضت إهانة الخطيب والأهلي لم يتعامل مع حسام عاشور باحترافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، كواليس وأسرار رحيله عن قناة النادي الأهلي قائلا: "خالد الدرندلي سبب رحيلي عن قناة الأهلي بسبب بوست نشرته على صفحتي بـ فيس بوك ورئيس القناة لم يعلم برحيلى عقب إبلاغى بالقرار من أحد المسئولين ورفضت الاعتذار من أجل العودة إلى قناة النادي الأهلى، ورحلت أثناء المجلس السابق بسبب رفضي إهانة الخطيب وتلقيت اتصالات بالعودة إلى قناة الأهلى مؤخرًا ".

وأوضح عبدالحميد حسن "ميدو" خلال تصريحات تلفزيونية قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بشأن عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، بعد توقيعه للزمالك خلال تواجده في صفوف الأهلي قائلا "الأهلي طبق مبادئه على عبد الله السعيد والقرار الذي اتخذه المجلس طبقا لمبادئ القلعة الحمراء".

علق عبدالحميد حسن على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشأن توجيه الشكر لحسام عاشور لاعب وقائد وسط القلعة الحمراء قائلا: "الأهلي لم يتعامل مع حسام عاشور باحترافية في بداية الأمر ولكن اللاعب أخطأ بعد ذلك وعاشور أخطأ والمجلس طبق مبادئ النادي بتوجيه الشكر له بعد الفيديوهات"

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