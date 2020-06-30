شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد حسن "ميدو" : كنت زملكاوي وبقيت أهلاوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف عبدالحميد حسن، نجم الأهلي السابق، عن انتمائه الكروي بعدما انقسمت الجماهير حول زملكاويته قائلا: "كنت زملكاوي في بداية الأمر ولكني أصبحت أهلاويا بعد انضمامي للقلعة الحمراء بعد ذلك وتألقت بشكل كبير والبرتغالي مانويل جوزيه ضمني إلى صفوف الأهلي وأنا عندي 34 سنة" .

أعرب عبدالحميد حسن خلال تصريحات تليفزيونية عن استغرابه الشديد بشأن موقف صالح جمعة، لاعب وسط القلعة الحمراء، والفرص التي يتم منحها للاعب قائلا: "لم أر جماهير الأهلي تحب لاعب مثلما تحب صالح جمعة". وعن دخول الأهلي في صفقة طاهر محمد طاهر، أكد: "طاهر محمد طاهر لاعب جيد ولكن الأهلي يمتلك محمد شريف المعار إلى إنبي أفضل منه". Advertisements

أبلغ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، محمود الخطيب رئيس النادي، والمكلف من قبل مجلس الإدارة بالإشراف على كرة القدم بموافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، على مشاركة صالح جمعة نجم الفريق في التدريبات الجماعية بداية من غدٍ الثلاثاء.

وأعلن الأهلي عودة صالح جمعة للتدريبات الجماعية بعد أن خاض برنامجًا تأهيليًا مكثفًا خلال الفترة الماضية في الجيم، وعقد ديفيد سيزا المدرب العام جلسة مغلقة مع صالح جمعة صباح اليوم الاثنين في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ابلغه فيها أنه توسط له لدى فايلر للسماح له بالموافقة على خوضه التدريبات الجماعية بعد ما لاحظه منه من التزام كبير وإصرار قوي على العودة من جديد لحسابات الجهاز الفني.

وقال سيزا لصالح جمعة :"أنت لاعب موهوب ونرغب في الاستفادة بقدراتك الكبيرة ولكن الالتزام شرط أساسي لعودتك للحسابات الفنية ..ستشارك في التدريبات الجماعية بداية من الغد:

وتعهد صالح جمعة بمواصلة الالتزام خلال الفترة المقبلة ليكون جاهزاً لانطلاق المباريات سواء على المستوى المحلي أو القاري، ويخوض صالح جمعة تدريبات بدنية شاقة على هامش تدريبات فريقه بشكل يومي منذ انطلاقها يوم الأربعاء الماضي، بعد فترة توقف استمرت 100 يوم بسبب جائحة كورونا، وقدم صالح جمعة حسن النية بالالتزام بتعليمات السويسري رينية فايلر ومواصلة التأهيل في صالة الجيم، كما حرص صانع ألعاب الفريق الأحمرعلى خوض تدريبات يومية طوال الفترة الماضية للحفاظ على وزنه واستعادة فورمته البدنية والفنية املا في استعادة ثقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.

وترفض لجنة التخطيط بالأهلي رحيل صالح جمعة نهاية الموسم الجاري في ظل وجود قناعه تامه بقدرات صانع الالعاب الدولي الفنية والبدنية وانه سيمثل اضافة كبيرة حال عودته للحسابات من جديد.