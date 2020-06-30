شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك: اجتماع طارئ لمجلس إدارة النادي يوم الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة الزمالك أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعًا طارئًا غدًا الأربعاء بمقر النادى بميت عقبة لبحث عدد من الملفات الشائكة أبرزها عودة الفريق الكروى لاستئناف النشاط الرياضى .

من ناحية أخرى استقر كريم بامبو لاعب وسط الزمالك على العودة إلى الإسماعيلي الذي شهد تألقه الموسم الماضي قبل انضمامه للزمالك، في حالة استقرار الفرنسي كارتيرون المدير الفني للزمالك علي عدم قيد بامبو في قائمة الفريق للموسم المقبل، وأكد كريم بامبو للمقربين منه انه يفضل الانضمام للإسماعيلي الموسم المقبل في ظل راحته النفسية داخل قلعة الدراويش، رافضًا دخوله في صفقات تبادلية تؤدي لانضمامه إلى نادٍ آخر لا يرغب في اللعب ضمن صفوفه.

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وكان كريم بامبو قد خرج تماما من حسابات الفرنسي كارتيرون منذ تولي الأخير القيادة الفنية للزمالك خلفات للصربي ميتشو، ولم يشارك بامبو سوي في فترات قليلة جديدة ما جعل بقاءه في صفوف الزمالك للموسم المقبل امر صعب، وتبحث إدارة النادي دخول اللاعب ضمن صفقات تبادلية مع اندية أخرى لتدعيم صفوف الأبيض في الصيف المقبل.