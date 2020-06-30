شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبدربه: السماسرة "خربوا" الإسماعيلى وأتراجع عن انتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسنى عبد ربه قائد فريق الإسماعيلى و منتخب مصر السابق أنه يوجد بعض السماسرة يتحكمون فى إدارة الدراويش خلال بعض التصريحات ولكن لم يكن لديهم صفة بقلعة الدراويش وأنه يوجد بعض الشخصيات ترغب فى هدم الرموز وهذا لا يصنف خلاف شخصى بالمهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس الإدارة.

وأوضح حسنى عبد ربه خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أن باهر المحمدى لاعب فريق الإسماعيلى يرغب بالاستمرار داخل الفريق ولكن ينتظر التقدير المالى من قبل المسئولين لتأمين مستقبلة وأتمنى التواجد داخل قلعة الدراويش خلال الفترة المقبلة و تكتف الجميع لبناء فريق قوى قادر على المنافسة لحصد البطولات قائلاً: "الإسماعيلى صعبان عليا".

وأشار حسنى عبد ربه إلى أنه قرر عدم خوض أنتخابات الاتحاد المصرى لكرة القدم القادمة عقب بعض الأزمات التى تتواجد على الساحة الرياضية فى الوقت الحالى ولابد من عدم المجازفة فى هذا الأمر لعدم خساراة ثقة الجمهور.

أخطر مسئولو النادى الإسماعيلى لاعبى الفريق بضرورة الحضور للنادى فى التاسعة صباح الأربعاء المقبل لإجراء مسحة كورونا الأولى استعدادًا لاستئناف مباريات الدورى بعد توقف طويل دام أربعة أشهر كاملة، وحدد اتحاد الكرة صباح الأربعاء المقبل موعدًا لإجراء مسحة كورونا الأولى للاعبى الإسماعيلى والجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز والجهاز الإدارى وعمال غرف الملابس استعدادا لعودة الدورى .

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وكان الاسماعيلي قد خاطب اتحاد الكرة لتحديد موعد مسحة كورونا بعد إنهاء اعتراضاته على استئناف بطولة الدورى العام. ويتواصل مسئولو الإسماعيلى مع سفارات لاعبيه الأجانب لمعرفة موعد عودة رحلات الطيران داخلها حتى يتمكن اللاعبون من العودة للإسماعيلية، وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

ويعد تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.