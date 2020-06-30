شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تعاقدات بيراميدز: قدمنا عرضا لـ شريف إكرامى.. والزمالك لم يتحدث عن دونجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف عمرو بسيونى مدير التعاقدات بنادى بيراميدز عن أنه قدم عرضًا إلى شريف إكرامى حارس مرمى فريق الأهلى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وأنه يعلم أن الحارس لديه عرضين للاحتراف الخارجى أيضًا ويتمنى حسم الصفقة للفريق الأزرق.

وأوضح عمرو بسيونى خلال تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت أنه لا يوجد مفاوضات بشكل رسمى من قبل مسئولى الزمالك لضم نبيل دونجا لاعب فريق بيراميدز وأن اللاعب قام بتجديد عقدة منذ 5 أشهر والحديث الأخير بينه وبين مسئولى الأبيض منذ شهر ونصف لضم لاعب ليس من هذه الأسماء التى تتداول.

Advertisements

وأشار عمرو بسيونى إلى أنه لا يتم حتى الآن تحديد العناصر التى يحتاجها فريق بيراميدز الموسم المقبل و ننتظر عقد جلسة مع الجهاز الفنى لمعرفة الأماكن التى يرغب فى دعمها الصيف المقبل.

أختتم مدير التعاقدات بنادى بيراميدز أن أحمد الشناوى حارس مرمى فريق بيراميدز هو الحارس رقم واحد فى مصر ولا يوجد تفكير فى الاستغناء عنه وأنه حال ضم شريف إكرامى سوف توجد منافسة قوية بين الثلاثى إكرامى والشناوى والمهدى سليمان".