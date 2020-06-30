شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: هذا اللاعب أنسب بديل لـ"طارق حامد" في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، ضرورة البحث عن بديل لطارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: "على مسئولي الزمالك إيجاد بديل لطارق حامد وفرجاني أيضًا، ومحمود عبدالعزيز إصاباته كثيرة إلى جانب قلة خبرات محمد حسن".

وأضاف عبد العال: "تعاقد الزمالك مع لاعب وسط يخلق منافسة قوية بين لاعبي فى هذا المركز بالإضافة أن مستوي طارق حامد الفني سيزيد للغاية بسبب روح المنافسة".

وعن اللاعب البديل لطارق حامد قال عبد العال: "محمد عبدالعاطي لاعب دجلة الأنسب لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".

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كشف مصدر مقرب من نبيل عماد "دونجا"، لاعب وسط بيراميدز، أنه قام بالتوقيع لنادى الزمالك على عقد يمتد لمدة 4 مواسم مقبلة، موضحًا أن اللاعب لم يشترط أية أمر على نادى الزمالك ووقع على الفور لقلعة ميت عقبة، بعد الاتفاقات التى تمت معه، وأوضح المصدر ذاته أن دونجا حصل على وعد بإنهاء الصفقة مع ناديه خلال الفترة المقبلة.