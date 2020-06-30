شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبدالعال: هذا اللاعب أنسب بديل لـ"طارق حامد" في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق، ضرورة البحث عن بديل لطارق حامد، لاعب وسط القلعة البيضاء، خلال الفترة المقبلة، وقال عبد العال فى تصريحات تليفزيونية: "على مسئولي الزمالك إيجاد بديل لطارق حامد وفرجاني أيضًا، ومحمود عبدالعزيز إصاباته كثيرة إلى جانب قلة خبرات محمد حسن".
وأضاف عبد العال: "تعاقد الزمالك مع لاعب وسط يخلق منافسة قوية بين لاعبي فى هذا المركز بالإضافة أن مستوي طارق حامد الفني سيزيد للغاية بسبب روح المنافسة".
وعن اللاعب البديل لطارق حامد قال عبد العال: "محمد عبدالعاطي لاعب دجلة الأنسب لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة".
وخاض دونجا 23 مباراة مع بيراميدز هذا الموسم في جميع البطولات، بمجموع دقائق لعب بلغت 1902 دقيقة، وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف وحيد بمعدل تهديفى ونال البطاقة الصفراء في 4 مناسبات، ويعد أحد العناصر الصاعد بقوة فى الكرة المصرية سواء مع ناديه أو المنتخب الوطنى.
وأضاف المصدر ذاته أن دونجا رحب بالتوقيع لنادى الزمالك بعد الجدية الكبيرة التى حدثت فى المفاوضات معه لضمه، حيث ينتظر إنهاء الصفقة مع ناديه حتى يصبح لاعبا بشكل رسمى فى قلعة ميت عقبة بالموسم الجديد، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الجانبين حول إتمام الصفقة بعدما قام اللاعب بالتوقيع لنادى الزمالك.
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