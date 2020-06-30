شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم سعيد: كنت أدرب "روني" على تسجيل الأهداف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إبراهيم سعيد، لاعب منتخب مصر السابق، أن علاقته مع نادي إيفرتون الإنجليزي جيدة للغاية حتى الآن، مشددًا على أنهم يتذكرونه رغم تجربته القصيرة فى الدوري الإنجليزي، وقال هيما في تصريحات تليفزيونية: "كنتب أدرب واين روني على الأهداف التى يسجلها مع إيفرتون وكنت متفاهم معه بشكل كبير للغاية خلال فترة تواجدي مع الفريق".
وتابع: "لولا صبغة شعري باللون الأحمر لحصلت على فرصة المشاركة مع إيفرتون فى مباراة ليفربول".
وأوضح إبراهيم سعيد، أنه لم يقصد الإساءة للدولي الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، مضيفًا: "لم أقصد الإساءة لفان دايك، والصحف الإنجليزية تناولت الموضوع من ناحية العداوة بين فريق ليفربول وايفرتون وتعرضت للانتقادات".
وواصل سعيد: "فان دايك لديه مدرب من العيار الثقيل وهو يورجن كلوب إلى جانب لاعبين فى الفريق تساعده على التألق، ومن وجهة نظري كوليبالي مدافع نابولي أفضل منه".
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