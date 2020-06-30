شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يعلق على مفاوضات بيراميدز ويرحب بصالح جمعة فى المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

علق عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على حقيقة انتقاله لتدريب فريق نادي بيراميدز في الفترة المقبلة قائلا: "بيراميدز لم يتفاوض معي سواء رسميًا أو شفهيًا وأحترم تعاقدي مع نادي المقاولون العرب ولدينا هدف لتحقيقه مع ذئاب الجبل والمسحات الطبية أثبتت سلامة جميع اللاعبين في المقاولون العرب".

Advertisements

وأوضح عماد النحاس خلال تصريحات تليفزيوينة على حقيقة وجود بند في عقده مع المقاولون العرب يسمح له الانتقال إلى تدريب الأهلي قائلا: "لا يوجد بند في عقدي حول هذا الشأن وأركز مع ذئاب الجبل و نستعد لعودة الدوري وجلسة اتحاد الكرة مع مدربي الدوري الممتاز كانت مثمرة". وأشار عماد النحاس إلى أنه لا يمانع في التعاقد مع صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي، مشيرًا إلى أنه لاعب كبير وإضافة لأي فريق قائلا: "لم نناقش أسماء اللاعبين المرشحين للانتقال للمقاولون العرب، وكل لاعبي الأهلي مميزين والتعاقد مع أي لاعب منهم إضافة للمقاولون العرب وطاهر لاعب مميز وعنصر مهم بالنسبة للمقاولون العرب .. ولن أقف أمام مستقبله سواء في الانتقال للأهلي أو الاحتراف الخارجي".

يفاضل مسئولو نادى بيراميدز فى الوقت الحالى بين كل من إيهاب جلال المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، وعماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب، من أجل الدخول فى مفاوضات جادة مع أحدهما حول توليه قيادة الفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، خاصة وإن هناك اتجاه قوى داخل بيراميدز بانهاء التعاقد مع أنتى تشاتشيتش وجهازه المعاون الأجنبى فور انتهاء الموسم الجارى، ويضم الجهاز المعاون لأنتى تشاتشيتش كلاً من، المدربان المساعدان: ايميتسا سيرتيتش - أندروي فيرنشينا، مدرب حراس المرمى: دراجو كونديتش، مدرب: محمود فتح الله ، مدرب مساعد: عمرو مختار، مدرب اللياقة البدنية: ليونارد صوفينا، محلل الأداء يوزو تاديتش.

وكشف مصدر مطلع داخل نادى بيراميدز، أن أسهم إيهاب جلال ترتفع عن عماد النحاس حول توليه القيادة الفنية للفريق السماوى بداية من الموسم المقبل، إلا أن الأمر لم يتم الاستقرار عليه بشكل أساسى فى الوقت الحالى، خاصة وأن الإدارة تنتظر عودة الخواجة الكرواتى من الأجازة القصيرة التى حصل عليها من أجل خوض التدريبات الجماعية بعد عودة النشاط الرياضى من جديد.